Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten-Dietenberg, Lkr. Waldshut: Sachbeschädigung bei Party-Nacht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Rande einer Party-Nacht in Dietenberg wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 17./18.06.2023, gg. 00.30 Uhr, ein Auto durch ein umfallendes Verkehrsschild beschädigt.

Mutmaßlich ein 37-jähriger Mann habe zuvor vermutlich alkoholisiert ein Absperrband gezogen, durch welches das Verkehrsschild umfiel und das Auto beschädigte.

Der Posten Jestetten, T: 07745 7234, bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell