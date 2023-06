Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach, Lkr. Waldshut: Fahrzeugpedale verwechselt - Auto fährt gegen Haus

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde ein 71-jähriger Autofahrer am Freitag, 16.06.2023, 08.00 Uhr, in Rickenbach-Hottingen, in der Murgtalstraße. Dabei hatte er beim Ausparken mutmaßlich Fußpedale des Autos verwechselt und fuhr rückwärts gegen das dortige Haus, vor dem er geparkt hatte. Das Auto wurde nicht unerheblich beschädigt und musste durch die Feuerwehr Rickenbach abgesichert werden. Der Sachschaden am Haus ist noch nicht abschätzbar.

Am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 10.0000EUR.

