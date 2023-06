Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mehre Motorradunfälle im Landkreis Waldshut über das Wochenende

Freiburg (ots)

Insgesamt vier Motorradunfälle, bei den Personen zu Schaden kamen, ereigneten sich im Laufe des Wochenendes, 16. - 18.06.2023, im Landkreis Waldshut

Bereits am Freitagnachmittag, gg. 15.45 Uhr, wollte ein Motorradfahrer auf der L159, Fahrtrichtung Untermettingen - Birkendorf, ein Auto überholen, das jedoch dazu ansetzte nach links abzubiegen. Es kam zur Kollision bei der die beiden Autoinsassen leicht verletzt wurden. Der 30-jährige deutsche Motorradfahrer verletzte sich ebenfalls leicht. Sein Motorrad fuhr noch allein über ein Wiesengrundstück und stürzte in einen Bach. Der Gesamtschaden beläuft sich deutlich auf über 15.000EUR.

Am Samstagmorgen kam eine 42-jährige Schweizerin auf der Kreisstraße zwischen Birkendorf und Wittlekofen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000EUR.

Ebenfalls am Samstag verlor ein 23-jähriger Schweizer die Gewalt über sein Motorrad und stürzte auf der Kreisstraße zwischen Seebrugg und Rothaus. Hierbei kollidierte er mit einer Schutzplanke und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Am Sonntagmorgen, gg. 11.40 Uhr, stürzte eine 19-jährige Schweizerin alleinbeteiligt mit ihrem Motorrad bei Gutenburg. An dem Kraftrad, welches noch gegen einen Felsen rutschte, entstand erheblicher Sachschaden von rund 10.000EUR. Zur Unfallaufnahme wurde die L 157 zeitweise gesperrt.

Der Verkehrsdienst in Waldshut-Tiengen führt in allen Fällen die Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell