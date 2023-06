Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei aufgrund mehrerer Veranstaltungen im Stadtgebiet im Einsatz - Nicht angemeldete Versammlung mit rund 3.500 Teilnehmern

Freiburg (ots)

Am Samstag, 17.06.2023, waren Kräfte des Polizeipräsidiums Freiburg mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz anlässlich verschiedener Veranstaltungen im Freiburger Stadtgebiet im Einsatz.

Die mit Abstand größte Veranstaltung war ein Open-Air-Konzert auf dem Münsterplatz mit 6.000 Teilnehmenden, bei dem es nach derzeitigem Kenntnisstand zu keinen größeren Zwischenfällen kam.

Ab ca. 21.15 Uhr formierte sich im Bereich Eschholzstraße eine nicht angemeldete Demonstration, die sich in der Folge auf einer einvernehmlich mit der Polizei vereinbarten Strecke in Richtung Vauban in Bewegung setze. In der Spitze waren es nach Schätzungen der Polizei rund 3.500 Teilnehmende. Nachdem der Demonstrationszug den Alfred-Döblin-Platz und damit das Ziel der Aufzugstrecke erreichte, wurde die Versammlung um 0:45 Uhr durch die Polizei beendet. Vereinzelt mussten Platzverweise gegen Personen ausgesprochen werden, die sich weigerten, die Örtlichkeit zu verlassen.

Nach erster Einschätzung der Polizei verlief die Demonstration weitgehend friedlich, vereinzelt wurde durch Teilnehmende Pyrotechnik abgebrannt, ein Polizeibeamter wurde durch einen Versammlungsteilnehmer bespuckt, der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Von zwei Personen, die gegen das Vermummungsverbot verstießen, wurden die Personalien aufgenommen.

oec

