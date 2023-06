POL-FR: Bad Säckingen, LKr. Waldshut: Brand auf Terrasse - Mitarbeiter verhindern Schlimmeres

Freiburg (ots) - LKR B-H - Pfaffenweiler Der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades Piaggio befährt am 18. Juni 2023, gg. 02:45 Uhr, die Weinstraße in Pfaffenweiler. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine dortige Hauswand. Durch den Aufprall wird er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstirbt. Der 16-jährige Sozius wird schwer ...

