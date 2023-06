Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ehrenkirchen: Betrunkener Autofahrer soll andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Freiburg (ots)

Andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll ein 33-jähriger Pkw-Fahrer am Sonntag, 18.06.2023, im Bereich Ehrenkirchen-Kirchhofen.

Zeugenaussagen zufolge befuhr der Mann mit seinem schwarzen Pkw (Mercedes E43 AMG) gegen 19.45 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Niederdorfstraße, als er im Bereich der Hausnummer 4 zwei andere Pkw-Fahrer durch seine Fahrweise gefährdete.

Beide betroffenen Verkehrsteilnehmer mussten demnach eine Notbremsung einleiten und ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Der Fahrer soll daraufhin kurz in der Haltebucht einer Bushaltestelle angehalten haben, dann sei er in Richtung Gewerbestraße und anschließend in unbekannte Richtung weggefahren.

Im Rahmen der Fahrzeugfahndung konnte die von Zeugen verständigte Polizei wenig später das Fahrzeug fahrend im Bereich Bad Krozingen-Biengen feststellen und einer Kontrolle unterziehen.

Ein 33-Jähriger, der zum Zeitpunkt der Kontrolle lediglich Mitfahrer war und auf der Rückbank saß, konnte nach derzeitigem Ermittlungsstand als der Fahrer identifiziert werden, der zuvor durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Mann ergab einen Wert von circa 2,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde bei dem Beschuldigten durchgeführt, der Führerschein des Mannes in Verwahrung genommen. Gegen den 33-Jährigen wird nun ermittelt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4421 zu melden.

oec

