LPI-SHL: Unfallflucht

Schmalkalden (ots) - Ein unbekannter Dieb entwendete am Dienstag in der Zeit von 15:45 Uhr bis 19:00 Uhr ein Mountainbike, welches im Flur eines Hauses in der Straße "Hoffnung" in Schmalkalden abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Mountainbikes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

