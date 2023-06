LPI-EF: Mit Zigarette eingeschlafen

Erfurt (ots) - In eine Verkehrskontrolle der Polizei geriet am Mittwochvormittag ein Opel-Fahrer in Erfurt. Der 37-jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter den Einfluss verschiedenster Betäubungsmittel. In der vergangenen Nacht zog eine Polizeistreife in Gispersleben an einer Tankstelle einen 43-jährigen Fahrradfahrer aus dem Verkehr. Mit über 1,7 Promille hatte er nicht nur deutlich zu viel getrunken. Auch er stand unter dem Einfluss von ...

mehr