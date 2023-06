Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und berauscht

Erfurt (ots)

In eine Verkehrskontrolle der Polizei geriet am Mittwochvormittag ein Opel-Fahrer in Erfurt. Der 37-jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter den Einfluss verschiedenster Betäubungsmittel. In der vergangenen Nacht zog eine Polizeistreife in Gispersleben an einer Tankstelle einen 43-jährigen Fahrradfahrer aus dem Verkehr. Mit über 1,7 Promille hatte er nicht nur deutlich zu viel getrunken. Auch er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei beiden Männern wurde eine Blutentnahme veranlasst. Zudem wurde gegen sie Anzeige erstattet. (JN)

