Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Inhaber einer Pizzeria erwischt Dieb auf frischer Tat

Heidelberg (ots)

Am Dienstag betrat um kurz nach 19 Uhr ein 28-Jähriger das Restaurants eines Pizza-Lieferdienstes in Heidelberg-Kirchheim. Nach ersten Erkenntnissen sah der Mann, dass sich niemand im Raum aufhielt und griff bei der Kasse über den Tresen, augenscheinlich um etwas zu entwenden. Zufällig bemerkte dies der Restaurantbetreiber, der sich gerade in der Küche aufhielt. Als er den 28-Jährigen zu Rede stellte, kam es zu einem Streit, der darin mündete, dass der Dieb den 41-jährigen Besitzer mehrfach mit seinem Metallarmband ins Gesicht und auf den Hinterkopf schlug. Der Inhaber der Pizzeria wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest. Einem Zeugen gelang es, den 28-Jährigen bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei festzuhalten.

Er muss sich nun wegen des versuchten Diebstahl und einer gefährlichen Körperverletzung verantworten.

