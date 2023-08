Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Wechsel der Revierleitung beim Polizeirevier Heidelberg-Nord

Heidelberg (ots)

Erster Polizeihauptkommissar Steffen Bott übernimmt zum 01.09.2023 die Leitung des Polizeireviers Heidelberg-Nord und tritt damit die Nachfolge des Ersten Polizeihauptkommissars Theo Härter an. Am Mittwochmorgen, den 30.08.2023, fand die offizielle Amtseinführung bei einer feierlichen Veranstaltung im Heimatmuseum in Dossenheim statt.

Dossenheims Oberbürgermeister David Faulhaber, selbst ehemaliger Polizeibeamter, eröffnete mit einem Grußwort die Feierlichkeit. Er bezeichnete Theo Härter als einen Polizeibeamten, auf den man sich in allen Lagen und zu jeder Zeit verlassen konnte. Besonders die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit Theo Härter als Revierleiter hebt er hervor. Seine abschließenden Worte richtete David Faulhaber an Steffen Bott und brachte seine Freude zum Ausdruck, ihn als neuen Revierleiter des Polizeirevier Heidelberg-Nord an seiner Seite zu wissen.

Polizeipräsident Siegfried Kollmar dankte Theo Härter für die dauerhaft hervorragende und großartige Arbeit, die er über die Jahre hinweg geleistet hat. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord profitierte in den vergangenen Jahren von Härters polizeilicher Erfahrung und auch die Zusammenarbeit mit der Stadt sowie den Gemeinden funktionierte stets sehr gut. Anlässlich des Amtswechsels bemerkte Siegfried Kollmar, dass er davon überzeugt sei, ein gutes Team im Führungsbereich zusammengestellt zu haben und begrüßte Herrn Ersten Polizeihauptkommissar Steffen Bott als Nachfolger. Siegfried Kollmar wünschte ihm für sein neues Amt viel Erfolg und sei überzeugt, dass er als zukünftiger Revierleiter gute Arbeit leisten und engagiert die anfallenden Aufgaben übernehmen wird.

Theo Härter freute sich in seiner Abschiedsrede, dass seine Stelle nahtlos nachbesetzt werden konnte. Nach über 40 Dienstjahren blickt er positiv auf seine Zeit bei der Polizei zurück. Mit Steffen Bott sieht er den richtigen Nachfolger für die Aufgabe als Revierleiter und ist überzeugt, dass der Übergang reibungslos ablaufen wird.

Steffen Bott bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen und freut sich darauf, die Amtsgeschäfte beim Polizeirevier Heidelberg-Nord ab dem 01.09.2023 offiziell zu übernehmen. Er setze alles daran, weiterhin ein verlässlicher Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, die Stadt Heidelberg sowie die angrenzende Gemeinde Dossenheim zu sein.

Dienstlicher Werdegang EPHK Theo Härter

03.03.1980 Dienstantritt bei der Landespolizei BW 03.03.1980 - 29.02.1984 Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei Bruchsal mit Anschlussverwendung als Einsatzbeamter bei der BePo 25.08.1981 - 29.01.1982 54. Lehrgang mittlerer Polizeivollzugsdienst 01.09.1981 Ernennung zum POW 01.02.1982 Ernennung zum PHW 01.01.1984 Ernennung zum Polizeimeister 01.03.1984 - 30.04.1992 Versetzung zur PD Heidelberg, PRev HD-Mitte, Streifendienst 01.06.1987 Ernennung zum Polizeiobermeister 06.11.1989 - 30.04.1992 Studium für den Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der FHPol Villingen-Schwenningen

01.05.1992 Ernennung zum Polizeikommissar 01.05.1992 - 31.12.1997 PRev Sinsheim, DGL 01.07.1993 Ernennung zum Polizeioberkommissar 17.01.1994 - 31.03.1994 Abordnung zur Abteilung I, Sachgebiet Einsatz als Sachbearbeiter 01.04.1994 - 31.08.1994 Abordnung zur Inspektion Reviere als Sachbearbeiter 01.08.1994 Ernennung zum Polizeihauptkommissar 01.11.1994 - 30.11.1994 Abordnung zur Abteilung I 01.12.1994 - 28.02.1995 LPD Karlsruhe, Sachbearbeiter beim Referat Einsatz 01.03.1995 - 31.05.1995 PD Heidelberg, Abteilung I 01.06.1995 - 14.01.1996 PD Heidelberg, PRev Schwetzingen, Beauftragung mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Leiters des Streifendienstes 15.01.1996 - 18.02.1996 LPS Freiburg, Einweisung und Einarbeitung als Fachlehrer 19.02.1996 - 26.07.1996 LPS Freiburg, Außenstelle Wertheim, Fachlehrer 01.08.1996 - 13.06.1997 LPD Karlsruhe 14.06.1997 - 31.12.1997 PD Heidelberg, Abteilung I, Sachbearbeiter beim Sachgebiet Ia 01.01.1998 - 14.01.2002 PRev Wiesloch, Pp Leimen, Leiter des Polizeipostens

12.02.2001 - 16.03.2001 Abordnung zur 1. BPA Bruchsal, stellv. Lehrgangsleiter 15.01.2002 - 31.12.2006 PRev Heidelberg-Süd, Leiter der Führungsgruppe und stellv. Revierleiter 03.03.2005 25-jähriges Dienstjubiläum 01.01.2007 - 31.12.2013 PRev Sinsheim, Leiter der Führungsgruppe 01.10.2007 Ernennung zum EPHK 01.01.2014 - 31.12.2018 Versetzung zum PP Mannheim, DPRev, PRev Sinsheim, Leiter der Führungsgruppe im Rahmen der Polizeistrukturreform 2014 01.01.2019 - 31.12.2019 Polizeirevier Heidelberg-Nord, Leiter des Reviers 03.03.2020 40-jähriges Dienstjubiläum 01.01.2020 - 03.05.2020 Polizeirevier HD-Mitte, Dienstgruppen 04.05.2020 - 30.11.2022 Polizeirevier HD-Nord, Wahrnehmung der Aufgaben des Leiters des Reviers 01.12.2022 - 31.08.2023 Polizeirevier HD-Nord, Leiter der Führungsgruppe

Dienstlicher Werdegang EPHK Steffen Bott

03.09.1984 Diensteintritt in die Landespolizei BW 03.09.1984 - 31.08.1986 Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei Bruchsal 25.08.1986 - 30.01.1987 64. Lehrgang mittlerer Polizeivollzugsdienst 01.09.1986 - 28.02.1989 Einsatzbeamter bei der Bereitschaftspolizei Bruchsal 01.09.1986 Ernennung zum POW 01.02.1987 Ernennung zum PHW 01.03.1989 - 30.06.1998 Seit 01.09.1993 Versetzung zum PP Mannheim, Einsatzhundertschaft Karlsruhe 01.01.1990 Ernennung zum Polizeimeister 01.02.1992 Ernennung zum Polizeiobermeister 01.10.1993 Zulassung zur Laufbahn gehobener Polizeivollzugsdienst 08.01.1996 - 26.06.1998 Studium an der FHPol Villingen-Schwenningen 01.07.1998 Ernennung zum Polizeikommissar 01.07.1998 - 31.08.2012 PRev Ladenburg, Dienstgruppenleiter 01.01.2000 Ernennung zum Polizeioberkommissar 01.07.2002 Ernennung zum Polizeihauptkommissar 03.09.2009 25-jähriges Dienstjubiläum 01.09.2012 - 01.09.2019 PRev Ladenburg, Leiter Bezirksdienst 02.09.2019 - 30.09.2022 PRev Mannheim-Neckarau, Leiter des Bezirksdienstes 09.12.2020 Ernennung zum EPHK 01.10.2022 - 31.08.2023 PRev Mannheim-Neckarau, Leiter der Führungsgruppe Ab 01.09.2023 PRev Heidelberg-Nord, Leiter der Führungsgruppe

