BPOL-HH: S-Bahnstation Heimfeld: Per Haftbefehl gesuchter Mann zieht grundlos Notbremse einer S-Bahn- Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 25.03.2023 gegen 22.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.56) im S-Bahnhaltepunkt Heimfeld fest. Zuvor randalierte der stark alkoholisierte Mann (2,32 Promille) laut Zeugenaussagen in einer in den Haltepunkt einfahrenden S-Bahn der Linie S 3 und zog grundlos die Notbremse.

"Angeforderte Bundespolizisten nahmen den Sachverhalt am S-Bahnsteig auf. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der deutsche Staatsangehörige seit Februar 2023 mit einem Haftbefehl wegen Bedrohung und Beleidigung gesucht wurde. Der Verurteilte hatte eine geforderte Geldstrafe von rund 1100 Euro bislang nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen zu verbüßen. Weiterhin bestehen gegen den Gesuchten drei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft zur Ermittlung des Aufenthaltsortes aufgrund diverser Straftaten."

Der Mann wurde mit einem Streifenwagen zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Harburg verbracht. Ein angeforderter Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einer Haftanstalt zugeführt.

