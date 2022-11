Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Papenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entstand bei einem Brand eines Wohnhauses in der Straße Umländerwiek links hoher Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen breitete sich der Brand ab 00:10 Uhr ausgehend von der Küche des Wohnhauses auf weitere Gebäudeteile aus. Der Wohnungsinhaber konnte sich selbständig aus dem Haus begeben. Da die brandbetroffene Wohnung bauartbedingt mit einer weiteren Wohnung zusammenhängt, musste eine weitere Person aus dem Gebäude evakuiert werden. Dies verlief problemlos. Im Verlauf der Brandortaufnahme ergaben sich in der Wohnung des stark alkoholisierten Wohnungsinhabers Hinweise auf eine Brandlegung. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die genauen Umstände. Die Schadenshöhe wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Papenburg Untenende, Obenende und die freiwillige Feuerwehr Aschendorf brachten den Brand mit ca. 60 Einsatzkräften unter Kontrolle und löschten ihn in den frühen Morgenstunden. /hue

