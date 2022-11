Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigungen mit geschmierten Hakenkreuzen und Hassparolen

Lingen (ots)

Bereits in den Tagen des Monatswechsel von Oktober zu November, konkret vom 28.10. bis zum 02.11., wurden im Lingener Stadtgebiet zwischen der Waldstraße und den Bahnschienen und entlang des 'Schwarzen Weg' vermehrt Sachbeschädigungen in Form von Farbschmierereien festgestellt. In diesem Gebiet wurden zahlreiche Hakenkreuze und Hassparolen an verschiedene Objekte gesprüht. Auch die Fuß- und Radwege in diesem Bereich wurden mit Farbe beschädigt. Hierbei kam überwiegend weiße Sprühfarbe zum Einsatz. Einige Beschädigungen wurden jedoch auch mit schwarzer Farbe angebracht. Neben vielen Stellen der Fahrbahn, zahlreichen Mülleimern und dem Trafohaus am Bahnübergang Schwarzer Weg wurde auch eine etwas abseits der Tatorte liegende Bushaltestelle an der Oberhofstraße in Lingen-Altenlingen mit einem Hakenkreuz beschmiert. Hasskommentare wie "Tötet alle Grünen!", "Fuck LGBTQ" oder "Transen töten!" lassen neben einem rassistischen Motiv auch auf eine menschenfeindliche Einstellung und die Ablehnung von gleichgeschlechtlicher Liebe schließen. Die Polizei Lingen sucht daher Zeugen, die Hinweise auf Personen mit entsprechend extremer Motivation geben können. Darüber hinaus werden Hinweise zu den Straftaten, zur weißen Sprühfarbe als Tatmittel und auch zu bislang unbedeutend erscheinenden Beobachtungen im Bereich Altenlingen / Heuberge erbeten. Der/Die Täter waren an mehreren Tagen in diesem Bereich unterwegs. Der Sachschaden beläuft sich auf eine Summe im vierstelligen Bereich. Die Polizei bearbeitet diese Serie von gleichartigen Straftaten in der Abteilung des polizeilichen Staatsschutzes, wo bereits mehrere Strafanzeigen vorliegen. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter 0591-870 entgegen. /hue

