POL-LIP: Detmold. Mann von Personengruppe am Bahnhof angegriffen.

Lippe (ots) - In einem Bekleidungsgeschäft in der Hoffmannstraße fiel zwei Frauen am Samstagnachmittag (02.09.2023) gegen 16 Uhr ein Kunde auf, der Kleidungsstücke in seinen Rucksack packte, ohne diese bezahlt zu haben. Als sie ihn ansprachen, lief der Unbekannte in Richtung Ausgang des Geschäftes. Eine der Frauen rannte dem Dieb hinterher und versuchte ihn aufzuhalten, doch dieser stieß sie zu Boden, so dass sie ...

