Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Rollerfahrer schwer verletzt - Unfallzeugen gesucht

Erbes-Büdesheim (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 72jähriger Mann mit seinem Roller die Landstraße von Erbes-Büdesheim in Richtung Wendelsheim. Hinter ihm folgten zwei weitere Fahrzeuge, die in gleicher Richtung unterwegs waren. Das erste Fahrzeug davon überholte den Rollerfahrer. Der zweite nachfolgende PKW-Fahrer bemerkte das vor ihm fahrende Mofa zu spät und kollidierte. Dadurch kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich erheblich. Er wurde mittels Hubschrauber in das Klinikum Ludwigshafen geflogen. Die Unfallstelle blieb für die Zeit der Unfallaufnahme rund vier Stunden gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls, die sich bitte melden unter der Telefonnummer 06731 9110 (Polizei Alzey). Weiterhin sind sachdienliche Hinweise erbeten, die zum überholenden Fahrzeug führen, das sich nach dem Unfall leider entfernte. Es soll sich dabei um einen dunkelfarbenen Kastenwagen (Lieferfahrzeug) gehandelt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell