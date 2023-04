Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Scheibe an Turnhalle eingeworfen; Polizei sucht Zeugen

Enzkreis (ots)

Zerstört worden ist von Dienstag auf Mittwoch eine Scheibe des Turnhallengebäudes in Schwann.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde die Scheibe des Vereinszimmers der Turn- und Festhalle in der Diemstraße im Zeitraum von Dienstag 8 Uhr bis Mittwoch 10 Uhr mittels eines Steines eingeworfen. In das Objekt eingedrungen sind der oder die Täter offenbar nicht. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten in Straubenhardt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07082 79120 beim Polizeirevier in Neuenbürg zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell