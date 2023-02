Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall im Zusammenhang mit Fahrbahnglätte

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am Samstagabend verlor ein 20-jähriger BMW-Fahrer auf der winterglatten Erfurter Stauffenbergallee vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte mit dem Heck gegen einen Baum, prallte ab und kam nach zwei weiteren Drehungen um die eigene Achse auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Baum sowie am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 EUR. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (ER)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell