Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Exhibitionist belästigt Frau.

Lippe (ots)

Auf einem Feldweg zwischen Poststraße und Ernst-Hilker-Straße begegnete eine junge Frau am Samstagmittag (02.09.2023) gegen 13:40 Uhr einem Exhibitionisten. Der Mann trug eine geöffnete Hose, so dass sein Geschlechtsteil entblößt war, und sprach die 22-Jährige belästigend an. Anschließend ging der Mann auf sie zu, so dass die Frau ihm auswich und in seine Richtung schlug, ohne ihn zu treffen. Daraufhin flüchtete der Exhibitionist in das Feld in Richtung Herberhausen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75-1,80 m groß, etwa 25 Jahre alt, auffällig schlanke Statur, dunkelbraune kurze Haare, trug eine Brille und graue Kleidung (möglicherweise eine Art Dienstkleidung). Wer Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 1 in Verbindung, Rufnummer 05231 6090.

