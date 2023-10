Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Roller fährt Fußgängerin an

Rastatt (ots)

Der Abendspaziergang einer 61-jährigen Frau auf dem Murgdamm verlief anders als geplant. Am Montag gegen 21:45 Uhr lief sie den Fußweg an der Murg auf Höhe der "Badstraße" entlang, als ihr ein Roller entgegengekommen sein soll. Laut Aussage der Spaziergängerin soll der Zweiradlenker trotz deutlicher Winkzeichen zu dicht an ihr vorbeigefahren sein. Das Fahrzeug habe sie an der rechten Schulter getroffen, wodurch die 61-Jährige zu Boden stürzte. Die Spaziergängerin berichtete, der Rollerfahrer habe sich vom Unfallort entfernt, obwohl sie ihm mehrfach hinterherrief. Die Geschädigte trug Prellungen am Oberkörper und kleinere Schürfwunden davon.

Der Rollerfahrer konnte als junge, männliche Person beschrieben werden, die sich auf einem roten Roller mit grünem Versicherungskennzeichen fortbewegte. Mögliche Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem angegebenen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeirevier Rastatt unter der Rufnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

/je

