POL-ST: Ibbenbüren, Auto gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit von Freitag (13.10.23), 18.00 Uhr und Samstag (14.10.23), 11.50 Uhr wurde ein roter Toyota Yaris aus einer Garage am Rotdornweg gestohlen. Freitagabend wurde das Fahrzeug in der Garage geparkt, das Tor stand offen. Am Samstagmittag hat die Besitzerin das Fehlen ihres Autos bemerkt. Die Polizei sucht nach dem roten Kleinfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen TE-AS248. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 05451/591-4315 bei der Polizei Ibbenbüren zu melden.

