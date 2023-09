Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Sicher.mobil.leben- Rücksicht im Blick

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Unter dem Motto "Rücksicht im Blick" findet am 26.09.2023 ein länderübergreifender Aktionstag statt. Auch die Kräfte der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises führen dazu Kontrollen im Kreisgebiet durch. Unser Team der Verkehrsunfallprävention steht mit drei Kolleg*innen ab 11:30 Uhr in der Mittelstraße 81 in Gevelsberg, um die Bürger*innen vor Ort besonders im Hinblick auf gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Kommen Sie gern vorbei und testen Sie Ihre Reaktionsfähigkeit in unserem Ablenkungssimulator.

Weiterhin geraten Schulwege, Geschwindigkeit, Abbiegen und Aggression im Straßenverkehr an diesem Tag besonders in den "Blick". "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht." (StVO) Im Straßenverkehr findet sich auch daher die gesamte Bandbreite menschlichen Verhaltens -von rücksichtsvollem bis hin zu rücksichtslosem Verhalten. Missverständnisse, Fehler, Regelbrüche bis hin zu Aggressionsdelikten können zu Gefahrensituationen und Unfällen führen.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit überhöhter Geschwindigkeit ist nach wie vor zu hoch. Neben den augenscheinlich häufigsten Gründen von Fahruntüchtigkeit wie Alkohol und anderer berauschender Mittel, sind auch Ablenkungen durch multimedial ausgestattete Fahrzeuge, die Nutzung des Mobiltelefons und auch Überforderung durch die Technik von Pedelecs und E-Scooter entsprechende Faktoren, durch welche die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr mittelbar beeinträchtigt wird. Die Mobilitätswende hat diesen Umstand insb. durch die steigende Anzahl von Elektrokleinstfahrzeugen entsprechend beeinflusst. Dieser Umstand betrifft auch die Wege zur Schule. Diese länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion dient neben einer repressiven Komponente auch der Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer.

