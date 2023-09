Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auffahrunfall - Rollerfahrer flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.09.2023, gegen 12.30 Uhr, fuhr in der Blauenstraße einen Rollerfahrer auf einem vor ihm fahrenden Pkw auf. Im Anschluss flüchtete er. Der 42-jährige Pkw-Fahrer wollte in die Markgrafenstraße abbiegen und musste im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender Rollerfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Ford Focus des 42-Jährigen auf. Der Pkw-Fahrer stieg aus und sprach den Rollerfahrer an. Während er die Polizei informierte ergriff der Rollerfahrer die Flucht über die Markgrafenstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Roller oder dem Rollerfahrer geben können. Der Roller sei Rot gewesen. Auffallend an dem Roller sei das am Schutzblech angebrachte nach links versetzte Versicherungskennzeichen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Jugendlichen handeln. Er hatte einen schwarzen Helm auf und trug eine blaue Hose.

