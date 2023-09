Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Alkoholisiert mit Mofa gefahren und gestürzt - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Ein 66-jähriger Mann befuhr mit seinem Mofa am Donnerstag, 14.09.2023, gegen 08.00 Uhr, die Nonnenholzstraße und kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße 317, an den rechten Bordstein. In der Folge stürzte er auf die Fahrbahn. Der 66-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,3 Promille. Der Rettungsdienst brachte den 66-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort erfolgte auch eine Blutentnahme. Der Sachschaden an dem Mofa beträgt etwa 500 Euro.

