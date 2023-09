Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Waldshut: Unbekannte brechen in Schule ein - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte Personen sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 13.09.2023 gegen 14:45 Uhr und Donnerstag, 14.09.2023 gegen 06:45 Uhr in eine Schule in der Waldshuter Waldtorstraße eingebrochen. Der oder die Täter waren nach bisherigem Kenntnisstand auf der Suche nach Wertsachen gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Der dadurch entstandene Schaden sowie das Diebesgut sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Waldshut (07751 8316-531) bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier zu melden.

