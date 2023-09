POL-FR: Emmendingen: Fischsterben in der Elz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Sich schwere Verletzungen zugezogen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am 12.09.2023 in Bad Krozingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 83-Jährige um 16.35 Uhr einen parallel zur B3 verlaufenden Feldweg in Richtung Kapellenstraße, als er aufgrund bislang ungeklärter Ursache einen Anhänger eines anderen Verkehrsteilnehmers berührte, ins Schlingern geriet und stürzte. Der Radfahrer ...

