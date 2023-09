Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Vorfahrtsverletzung auf der Waldshuter Straße

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.09.2023 gegen 22:00 Uhr ereignete sich an der Einmündung Waldshuter Straße und Flößerstraße in Laufenburg ein Verkehrsunfall zwischen einer 53-jährigen Autofahrerin und einem 35-jährigen Autofahrer.

Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigte die 53-Jährige, aus der Flößerstraße in die Waldshuter Straße einzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des 35-Jährigen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell