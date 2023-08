POL-BO: Fahrradunfall in Riemke - Geschwister (37 und 30) verletzt

Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen (ots) - Ein Unfall mit Kettenreaktion führte am Montag, 31. Juli, auf der Hochstraße in Bochum-Wattenscheid zu einem Verletzten, hohem Sachschaden und einer Straßensperrung. Ein Autofahrer - 34, aus Dortmund - war gegen 15.45 Uhr auf der Hochstraße in Richtung Bochum unterwegs. In Höhe der Hausnummer 24 fuhr ein 29-jähriger ...

mehr