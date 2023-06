Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Oberharz vom 16.06.2023 bis 17.06.2023; Stand 13:30 Uhr

Goslar (ots)

Verfolgungsfahrt

Am 16.06.2023, gegen 23:00 Uhr, wird durch eine Funkstreife, im Bereich des Kronenplatzes, ein über die Windmühlenstraße zügig herannahender Motorroller festgestellt, welcher mit zwei Personen besetzt gewesen ist. Hierbei war zunächst erkennbar, dass der Sozius keinen vorgeschriebenen Sicherheitshelm trug. Im Rahmen der Nacheile wurde weiterhin festgestellt, dass an dem Roller ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Nachdem die Stoppsignale der Beamten missachtet wurden, setzte der Fahrzeugführer mit seinem Mitfahrer die Flucht unvermittelt über Fußwege fort und versuchte die motorisierte Streife mehrfach durch plötzliche Wendemanöver und über unwegsames Gelände "abzuschütteln". Nach einer zehnminütigen Verfolgung, konnten die Flüchtigen in einem Waldgebiet gestellt werden. Gegen den 16jährigen Clausthaler sind mehrere Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeiten eingeleitet wurden. U.a. auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Motorroller ist abgeschleppt und sichergestellt wurden. Den 17jährigen Mitfahrer erwartet, wegen des fehlenden Sicherheitshelmes, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 16.06.2023, gegen 13:15 Uhr, wird durch Beamte auf der Goslarschen Straße ein 37jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrollmaßnahme ergeben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Drogenurintest verläuft positiv auf THC. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ist eingeleitet.

i.A. Kollenrott, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell