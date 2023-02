Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Rentnerin verursacht mehrere Verkehrsunfälle und verletzt sich dabei

Hagenow (ots)

Auf einer Strecke von nur wenigen Hundert Metern hat eine 84-jährige Rentnerin am Donnerstagvormittag in Hagenow mehrere Verkehrsunfälle verursacht und sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Die Fahrerin hatte zunächst bei einem Ausparkmanöver in der Parkstraße zwei parkende Autos mit ihrem Wagen beschädigt. In weiterer Folge durchfuhr sie mit ihrem PKW eine Hecke und kollidierte kurz darauf mit einer Straßenlaterne. Auf ihrer Weiterfahrt prallte sie mit einem weiteren PKW zusammen, dessen Fahrerin noch versucht hatte, auszuweichen. Letztlich kam die Rentnerin mit ihrem Opel bei einem Auffahrunfall in der Königsstraße zum Stehen. Dort war sie mit einem vorausfahrenden Auto kollidiert. Die 84-Jährige, die augenscheinlich leicht verletzt wurde, kam anschließend ins Krankenhaus. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Der bei den Karambolagen entstandene Gesamtschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 20.000 Euro belaufen. Die Polizei vermutet, dass die Frau aufgrund von körperlichen bzw. geistigen Ausfallerscheinungen möglicherweise nicht fahrtüchtig war. Gegen die 84-Jährige ist deshalb Anzeige erstattet worden.

