POL-HX: Rettungshubschraubereinsatz nach Verkehrsunfall

Bad Driburg (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein schwer verletzter Motorradfahrer nach einem Unfall in eine Spezialklinik geflogen. Dieser ereignete sich am Dienstagnachmittag, 06.06.2023, gegen 16:35 Uhr in Bad Driburg an der Einmündung Dringenberger Straße und der Straße "Am Siedlerplatz."

Eine 22-jährige Bad Driburgerin beabsichtigte mit ihrem orangen Opel von der Straße "Am Siedlerplatz" auf die Dringenberger Straße Richtung Innenstadt abzubiegen. Mit ihr im Auto saß ihre 17-jährige Beifahrerin. Beim Abbiegevorgang kollidierte der Opel dann mit dem Motorrad eines 50-jährigen Bad Driburgers, welcher auf der Dringenberger Straße Richtung B 64 fuhr. Der 50-jährige fiel hierbei schwer verletzt auf die Straße und musste anschließend notärztlich behandelt werden. Das Motorrad rutschte weiter und stieß zunächst gegen einen schwarzen Toyota und dann gegen einen schwarzen Volkswagen, welche auf dem Fahrstreifen Richtung Innenstadt angehalten hatten.

Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer und die beiden Insassen des Opels leicht verletzt.

Zur Unfallaufnahme wurde das Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn hinzugezogen. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Die Dringenberger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für vier Stunden vollgesperrt. /buc

