POL-BO: Kettenreaktion: Autofahrer (34) schiebt Fahrzeuge ineinander und stößt gegen Straßenbahn

Bochum, Dortmund (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 33-Jährigen in Bochum-Mitte sucht die Polizei jetzt zur Klärung des Hergangs Zeugen. Ein Transporterfahrer (29, aus Dortmund) war am Donnerstag, 27. Juli, gegen 15.45 Uhr auf der Gahlenschen Straße in Richtung Hammer Park unterwegs. Im Kreisverkehr zur Porschestraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer (33, aus Bochum). Der Radfahrer ...

