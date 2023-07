POL-BO: Verkehrsunfall: Zeugen zur Klärung des Hergangs gesucht

Bochum (ots) - Am Sonntagabend, 30. Juli, kam es gegen 21.30 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt an der Wattenscheider Straße in Bochum. Das Polizeipräsidium Bochum hat eine Mordkommission (MK) eingerichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte ein 54-jähriger Bochumer, seine 80-jährige Mutter mittels ...

mehr