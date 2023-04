LPI-GTH: Mopedfahrer geschlagen

Arnstadt (ots) - Ein 73-jähriger Gartenbesitzer verbrannte am Samstagabend mit einem Gasbrenner in seinem Garten in der Gartenanalge "Am Kesselbrunnen" Unkraut, wobei er jedoch so unvorsichtig vorging, das er gleich noch 2 Bäume im Garten mit anfackelte. Das Feuer griff dann noch auf die Markise der Gartenlaube über, Funkenflug führte zu weiteren Schäden in dem Nachbargarten. Der Mann versuchte den Brand anfangs ...

mehr