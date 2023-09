Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Präg: Vermeintliches Kraftfahrzeugrennen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die L 149/ Wachstraße befuhr am Donnerstag, 14.09.2023 gegen 15.30 Uhr ein 61 Jahre alter Mann von Bernau kommend in Richtung Präg. Zwischen der Abzweigung Präger Boden und Präg wurde er von mehreren Fahrzeugen mit niederländischem Kennzeichen überholt. Hierbei kam es infolge Gegenverkehr zu einer gefährlichen Situation. Laut des 61-jährigen konnte eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug nur durch eine von ihm durchgeführte Notbremsung verhindert werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, welchen Fahrzeuge mit niederländischen Kennzeichen in einer Kolonne fahrend aufgefallen sind oder durch diese gefährdet wurden. Die Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

