POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Gaststätte

Beute machten Unbekannte am Donnerstag in Heidenheim.

Der Einbruch ereignete zwischen Mitternacht und 8.30 Uhr in der Siemensstraße. Durch ein Fenster drangen die Einbrecher in das Innere ein. Dort fanden sie Bargeld und zwei Laptops. Weiterhin befand sich in der Gaststätte ein Zigarettenautomat. Auch der wurde aufgebrochen. Das darin befindliche Geld und Zigaretten nahmen die Unbekannten mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Einbrechern.

Hinweis der Polizei:

Firmen, Geschäfte und Vereinsheime sind immer wieder das Ziel von Einbrechern. Weitere Tipps zum Einbruchschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch zu Ihnen vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.

