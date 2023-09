Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Schwellbrand in Entsorgungsanlage

Freiburg (ots)

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten am Donnerstag, 14.09.2023 gegen 23.30 Uhr mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften an einen gemeldeten Brand zu einem Entsorgungsunternehmen in die Feldbergstraße aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich ein großer Haufen Restmüll aus bislang ungeklärter Ursache aus dem Inneren heraus entzündete. Daraus entwickelte sich ein Schwellbrand mit dichtem Rauch. Mit einem Bagger wurde der Müllberg bis zum Grund abgetragen und der Brand von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Bis auf eine dunkle Verfärbung an dem Mauerwerk entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehren Maulburg, Schopfheim, Wehr und Hasel waren mit gesamt 13 Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls die Polizei mit drei Einsatzfahrzeugen und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen.

md/tb

