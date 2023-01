POL-HRO: PKW-Brand ohne Personenschaden auf der BAB 19 zwischen der AS Malchow und AS Linstow in Richtung Rostock

Kröpelin (ots) - Am Samstagabend, 21.01.2023, kam es im Zusammenhang mit einer Sportveranstaltung in Kröpelin zu zwei Übergriffen auf Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, welche dadurch verletzt wurden. Gegen 21:40 Uhr erhielt die Polizei die Information zu einer Schlägerei in der Sporthalle in der Schulstraße in Kröpelin. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ...

mehr