POL-EN: 36 Blockflöten bei Einbruch in Schule entwendet

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots) - Im Rahmen der landesübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion CAR FRIDAY wurden am vergangenen Freitag, den 07.04.2023 kreisweit in den Abendstunden gezielt Verkehrskontrollen auf stark frequentierten Hauptverkehrsstraßen u.a. in Herdecke auf der B 54 und in Hattingen auf der L 705 durchgeführt. Im Fokus standen dabei die Bekämpfung illegaler Autorennen sowie der Tuning- bzw. Poserszene. Die ...

mehr