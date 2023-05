Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 39-Jähriger leistet Widerstand

Maumke (ots)

Am Dienstag (16. Mai) sind Polizeibeamte zu einem Einsatz in einem Wohnhaus im Dachsweg gerufen worden. Ein 39-Jähriger verhielt sich aggressiv. Er kam den Aufforderungen der Beamten nicht nach. In seiner Wohnung fand die Polizei eine Machete sowie einen Schlagstock. Diese wurden sichergestellt. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam durchgeführt. Sowohl während des Einsatzes als auch bei der Zuführung zur Polizeiwache leistete er mehrfach Widerstand gegenüber zwei Polizisten und versuchte, diese zu verletzten. Die Beamten schrieben eine Anzeige unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

