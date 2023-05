POL-OE: Hochwertiger Bohrhammer entwendet

Bamenohl (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Montag (15. Mai) gegen 9 Uhr auf der B 236 ereignet. Dabei befuhr zunächst eine 59-Jährige mit ihrem Pkw die Bamenohler Straße in Richtung Finnentrop. Von der Geländeausfahrt eines Autohauses wollte zeitgleich ein 52-Jähriger mit einem Transporter auf die Bundesstraße einfahren. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei der Transporter so gegen das ...

mehr