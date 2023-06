LPI-NDH: Ladendieb geschnappt

Eichsfeld (ots) - Am 16.06.2023 gegen 19:25 Uhr wurde der 41-jährige Fahrer eines VW Polo in Beuren einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel auf, dass der Mann unter Alkohol stand. Ihm wurde ein Atemalkoholtest angeboten. Nachdem er in diesen eingewilligt hatte, ergab dieser wenig später einen Wert von 1,83 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde eine Blutentnahme angeordnet und eine Strafanzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: ...

mehr