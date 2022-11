Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei Unbekannte haben am Donnerstag (17.11.2022) in einem Parkhaus an der Kronenstraße die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen. Die Täter schlugen gegen 11.00 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug das Beifahrerfenster ein und stahlen die im Citroen befindliche Tasche. Bei den Tätern handelt es sich und drei junge Männer, die alle zirka 170 Zentimeter groß waren. Der erste Täter war mit einer weißen Hose, einer weißen Jacke mit Streifen an den Ärmeln und einem darunter getragenen weißen Kapuzenshirt bekleidet. Außerdem trug er eine dunkle Basecap und hatte eine dunkle Herrenhandtasche dabei. Der zweite Mann war mit einer dunklen Regenjacke, die ein weißes Logo an der linken Brustseite hatte, einer hellen Kapuzenjacke, einer dunklen Jogginghose mit weißen Streifen und einer Basecap bekleidet. Der dritte Täter trug ein dunkles Oberteil und ebenfalls eine Basecap. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

