LPI-NDH: Autofahrer unter Alkohol

Eichsfeld (ots) - Am 17.06.2023 gegen 01:20 Uhr fiel den Streifenbeamten in Leinefelde ein Fahrradfahrer auf. Die anschließende Kontrolle des 25-jährigen jungen Mannes in der Johann-Carl-Fuhlrott-Straße ergab, dass dieser erheblich unter Alkohol stand. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Außerdem wurde eine Blutentnahme angeordnet und eine Anzeige gefertigt.

