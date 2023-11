Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Vereinsheim

Marsberg (ots)

Im Zeitraum vom 18.11.2023, 01:00 Uhr bis zum 18.11.2023, 11:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in das "Haus der Vereine" in Westheim ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude. Im Inneren öffneten sie gewaltsam mehrere Zwischentüren und durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Über eventuell entwendete Gegenstände liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Verdächtige Beobachtungen oder sonstige Hinweise bitte an die Polizei Marsberg unter 02992 / 90200 3711 (Schl).

