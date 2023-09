Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Ladendiebstahl in Drogerie, Polizei bittet bisher unbekannten Zeugen sich zu melden

Korbach (ots)

Am Donnerstag, 7. September, gegen 12.15 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Korbach zu einem Ladendiebstahl. Der Täter konnte flüchten. Die Polizei bittet einen Zeugen, der dem Täter noch folgte, sich bei der Polizei zu melden.

Der Täter entwendete mit einer präparierten Tasche mehrere hochwertige Parfümflakons im Wert von über 3.000 Euro. Der Täter wurde von einer Mitarbeiterin der Drogerie angesprochen, daraufhin flüchtete er. Nach den bisher vorliegenden Zeugenaussagen wurde die Tat von einem Zeugen beobachtet. Dieser hatte die Mitarbeiterin auch auf den Diebstahl angesprochen und soll anschließend dem Täter gefolgt sein.

Da die Personalien des Zeugen bisher nicht bekannt sind, wird dieser gebeten, sich bei der Polizei Korbach unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

