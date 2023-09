POL-KB: Frankenberg-Geismar - Unbekannte brechen bei Müllumladestation ein, Fluchtauto ausgebrannt

Korbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle einer Baufirma in Rosenthal ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter begaben sich an die Lagerhalle in der Marburger Straße in Rosenthal. Hier hebelten sie gewaltsam Türen auf und konnte so in die Halle einsteigen. Aus der Halle entwendeten sie mehrere Werkzeuge, unter anderem einen Kompressor, ein Abdrückgerät und ein ...

