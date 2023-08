Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Vorwarnung mit Pfefferspray besprüht

Kaiserslautern (ots)

Nachträglich hat ein Mann aus dem Landkreis am Montag eine Körperverletzung angezeigt. Nach Angaben des 40-Jährigen haben ihn unbekannte Jugendliche am Samstagabend in der Klosterstraße mit Pfefferspray besprüht.

Zu dem Vorfall kam es gegen 19 Uhr, während sich der Mann nach eigenen Angaben auf dem Außengelände des Pfarrheims St. Martin aufhielt. Vier unbekannte Jugendliche seien auf ihn zukommen und hätten ihm ohne Vorwarnung das Reizspray entgegengesprüht. Anschließend sei die Gruppe in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der 40-Jährige erlitt eine schmerzhafte Augenreizung. Er rief daraufhin um Hilfe. Passanten seien zu ihm gekommen und hätten einen Krankenwagen verständigt.

Über die Täter konnte der Mann nur sagen, dass es sich um vier männliche Personen gehandelt habe, die etwa zwischen 16 und 19 Jahre alt waren. Eine genauere Beschreibung war nicht möglich. Es sei auch nichts gesprochen worden. Auch von den Zeugen, die ihm zur Hilfe kamen, kannte das Opfer keine Namen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet insbesondere die Helfer, sich zu melden. Auch weitere Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf die flüchtenden Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

