Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl bei Sportverein - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Sonntag- und Montagabend Zugang zum Gelände eines Sportvereins in der Vogelwoogstraße verschafft. Nach den bisherigen Ermittlungen drangen die Einbrecher durch ein Loch im Zaun auf das Areal ein und hebelten mehrere Türen auf. Ihre Beute: zwei Kisten Cola und eine Kiste Bier. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 18 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind in diesem Zeitraum in der Vogelwoogstraße Personen mit Getränkekisten aufgefallen? Zeugen, die Hinweise liefern können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden. |ksr

