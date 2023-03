Polizei Braunschweig

POL-BS: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Otto-von-Guericke-Straße, 24.03.2023, 12:30 Uhr

Unbekannter Täter schlägt Mann beim Einladen des Einkaufs ins Gesicht

Am vergangenen Freitag befand sich ein 39-jähriger Braunschweiger in den Mittagsstunden auf dem Parkplatz eines Supermarktes und lud seine Einkäufe in den Kofferraum seines Autos. Ein bislang unbekannter Mann trat dabei von hinten an ihn heran und schlug ihm zwei Mal unvermittelt ins Gesicht und sagte dabei etwas in einer Fremdsprache. Der Täter flüchte anschließend, indem er sich auf den Beifahrersitz eines weißen Pkw setze. Das Fahrzeug fuhr daraufhin davon. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und fertigte eine Strafanzeige.

Weiterhin sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Fluchtfahrzeug machen können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter 0531-476 3515.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell